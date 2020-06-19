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VakıfBank’tan sokak hayvanları için HAYKOD’a destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.06.2020 12:51 | Son Güncelleme

VakıfBank’tan sokak hayvanları için HAYKOD’a destek

İSTANBUL(AA) - VakıfBank, 1 Mart - 31 Mayıs'ta kredi kartı müşterilerine düzenlediği kampanya doğrultusunda Hayvanları Koruma Derneği’nin (HAYKOD) sokak hayvanlarını beslenme çalışmalarına 10 ton mama ile katkıda bulundu.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, barınak hayvanlarına yardım etmek amacıyla 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında bir kampanya düzenledi. Bu tarihler arasında VakıfBank World özellikli kredi kartları aracılığıyla yapılan veteriner ve petshop harcamaları üzerinden hesaplanan belli bir kısım, bedeli banka bütçesinden karşılanmak üzere 3 ay boyunca HAYKOD’a bağış olarak aktarıldı.

VakıfBank, veteriner ve petshop sektörlerinde gerçekleştirdikleri harcamalar üzerinden HAYKOD’a aktardığı bağışlar ile barınaktaki sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. Kampanya kapsamında HAYKOD’a 10 ton mama temin eden VakıfBank ayrıca Ankara’da yer alan Cemil Erkök Barınak Tesisleri fiziki koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarına da katkı sağladı. Banka, müşteri bazında ek kart ile yapılan peşin veya taksitli harcamaları da kampanyaya dahil ederek, hem katılım sayısını hem de aktarılacak bağış tutarını artırdı.

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