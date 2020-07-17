Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven’den Muradiye Camiinde inceleme

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Mimar Sinan’ın Ege Bölgesindeki tek eseri olan Muradiye Camiinde incelemelerde bulundu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Muradiye Camiinde incelemelerde bulundu. Ataseven’e incelemeler sırasında Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hayır İşleri Şube Müdürü Haşim Yadigar eşlik ederken, Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli Avni Akdemir, Muradiye Camii müezzini Osman Akkış ve camiye ziyarete gelenlere mihmandarlık yapan Yunus Baloğlu da hazır bulundu.

Muradiye Camii ile ilgili İlçe Müftüsü Cesur’dan bilgiler alan Ataseven, İlçe Müftüsü Cesur başta olmak üzere camii müezzini Akkış’a ve mihmandar Baloğlu’na teşekkür etti.

Ataseven, Muradiye camiinde yaptığı incelemelerin ardından İzmir’e gitmek üzere Manisa’dan ayrıldı.

