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Vakıflar Bölge Müdürü Emek, Kara Mustafa Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu

BİLECİK HABERLERİ  | 16.12.2020 13:58 | Son Güncelleme

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde restorasyonu gerçekleşecek Kara Mustafa Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu.Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, eşliğinde Kara Mustafa Paşa Camii için hazırlanan projeyi yerinde değerlendirdiler.

Vakıflar Bölge Müdürü Emek, Kara Mustafa Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde restorasyonu gerçekleşecek Kara Mustafa Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu.
Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, eşliğinde Kara Mustafa Paşa Camii için hazırlanan projeyi yerinde değerlendirdiler. Caminin ilçedeki kültürel mirasların başında yer aldığını anlatan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Camimizin bilinen tarihi 17.yy’da İran seferine çıkan IV. Murat Sadrazamı Kara Mustafa Paşa ordusu ile birlikte askeri yol üzerinde olan Pazaryerine uğramış ve buraya kendi adını taşıyan cami ve külliye yaptırmıştır. Yapılan restorasyon çalışması ile Kara Mustafa Paşa camimizin restorasyonunu gerçekleştirip camimizin etrafına güzel bir meydan kazandırmayı planlıyoruz Vakıflar Bölge Müdürümüz Mustafa Emek’e ilçemize verdiği desteklerinden dolayı teşekkür eder, yapılacak çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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