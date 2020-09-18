YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Vakıflar Bölge Müdürü Pınar’dan Bozkurt’a ziyaret

Vakıflar Bölge Müdürü Pınar’dan Bozkurt’a ziyaret

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.09.2020 12:44 | Son Güncelleme

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret etti.Bölge Müdürü Pınar, Devrek’te bakım ve onarımına 3 yıl önce başlanan ve halen devam eden Devrek Merkez Yeni Camii ve Vakıfçeşme Sokaktaki ‘Vakıflara ait çeşme hakkında Başkan Çetin Bozkurt’la görüş alışverişinde bulundu.Başkan Bozkurt, Bölge Müdürü Pınar’a, 3 yıldır bakım, onarım ve restorasyonu süren Devrek Merkez Yeni Camii’nin bu durumunun bitirilmesi gerektiğini belirterek, “Halkımız bu camimizin bir an evvel ibadete açılmasını istiyor, bunun için haklı olarak yapılan çalışmaların bitirilmesini istiyor” dedi.

Vakıflar Bölge Müdürü Pınar’dan Bozkurt’a ziyaret

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret etti.
Bölge Müdürü Pınar, Devrek’te bakım ve onarımına 3 yıl önce başlanan ve halen devam eden Devrek Merkez Yeni Camii ve Vakıfçeşme Sokaktaki ‘Vakıflara ait çeşme hakkında Başkan Çetin Bozkurt’la görüş alışverişinde bulundu.
Başkan Bozkurt, Bölge Müdürü Pınar’a, 3 yıldır bakım, onarım ve restorasyonu süren Devrek Merkez Yeni Camii’nin bu durumunun bitirilmesi gerektiğini belirterek, “Halkımız bu camimizin bir an evvel ibadete açılmasını istiyor, bunun için haklı olarak yapılan çalışmaların bitirilmesini istiyor” dedi. Bölge Müdürü Pınar da, camideki çalışmaların bu yıl sonunda bitirilmesini hedeflediklerini, söyledi.
Bölge Müdürü Erdal Pınar ile Başkan Çetin Bozkurt daha sonra bakım onarımına devam edilen Merkez Yeni Cami inşaatı ile Vakıfçeşme Sokak’ta bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait çeşmede incelemelerde bulundu.
Başkan Bozkurt, Bölge Müdürü Pınar’a ziyaretleri anısına bir de Devrek Bastonu hediye etti.

Vakıflar Bölge Müdürü Pınar’dan Bozkurt’a ziyaret

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Yardımına itfaiye koştu
Yardımına itfaiye koştu
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor

Zonguldak Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:29
Öğle
12:52
İkindi
16:20
Akşam
19:05
Yatsı
20:26

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Yüksel Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 muhtar Bozkurt’u tebrik etti
Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 muhtar Bozkurt’u tebrik etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Tekin’den 97 yıl kutlaması
Başkan Tekin’den 97 yıl kutlaması
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.