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Vali Abıyık, muhtarlarla bir araya geldi

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.08.2020 20:07 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin 15 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.Vali Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve Başkan Yardımcısı Mühendis Hamit Zibek ile belediye hizmet binası konferans salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin 15 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Vali Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve Başkan Yardımcısı Mühendis Hamit Zibek ile belediye hizmet binası konferans salonunda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, içme suyu, yol, kanalizasyon, temizlik, toplu taşıma konuları ele alındı. Hakkari’nin adete bir şantiye halinde olduğunu belirten Vali Akbıyık, hizmetlerin artarak devam ettiğini söyledi. Kent merkezinde 11 kilometre asfalt (bsk) ve beton yol yapım çalışmaları devam ettiğini ifade eden Vali Akbıyık, çalışmaların doğalgaz boru döşemesi yapımı çalışması ile koordineli olarak devam ettiğini belirtti. Vali Akbıyık, ”Golazüryan, Zap Vadisi ve Seyir Tepesi Tesisleri, Mir Kalesi’nin halka açılması için çalışmalar devam ediyor. Hakkari’nin 100 yıl su ihtiyacını karşılayacak içme suyu arıtma tesisi projesi ihalesinin yapıldığı ve yakın zamanda yapım ihalesi yapılacak. Yol, su, kanalizasyon diğer taraftan doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Toplu taşıma da bir ilki gerçekleştirerek 10 adet yeni minibüs alıp halkımızın hizmetine sunduk” dedi.

"İlimizde Covid-19 vakası artıyor"
Covid-19 vakalarına da değinen Vali Akbıyık, bu konuda muhtarlara önemli görevler düştüğünü söyledi. Vali Akbıyık, ”Taziye kurma ve toplu düğün yemeklerini yasakladığımızı, düğün töreni saatlerini önce 6 saat belirlendiği ancak bunu 4 saate düşürdüğümüzü açıklamıştık. Bütün tedbirleri almamıza rağmen halen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayanlar var. İlimizde Covid-19’da son günlerde artıyor. Değerli muhtarlar mahalle sakinlerine anlatın düğünlerin 4 saat yapılacağı ve düğün yemekleri yasaklanmıştır. Vaka sayıları artmaya devam ederse düğün törenlerini bir süreliğine yasaklamak zorunda kalacağız. Halkımıza çağrımız kurallara en iyi şekilde uyulmasıdır. Siz muhtarlara düşen ise kendi mahallenizi en iyi şeklinde bilgilendirmektir" diye konuştu.

Mahalle muhtarları ise sırasıyla mahallelerinin sorun ve sıkıntılarını anlatarak, yapılan belediye hizmetlerinden memnun olduklarını iletti.

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