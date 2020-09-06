Vali Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye tarafından başlatılan asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Vali Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile birlikte Ordu Evi Caddesi’nden Yeni Mahalle Gopsi mevkiine kadar yapılacak olan bitümlü sıcak asfalt (BSK) çalışmalarını yerinde denetledi. Kentte bir süredir devam eden asfalt çalışmaları hakkında Başkan Zibek’ten bilgi alan Vali Akbıyık, caddelerde yapılan asfalt çalışmaları tek tek denetledi.

Ordu Evi Caddesi’nden Gopsi konutlarına kadar 2,5 kilometrelik yolun tamamının 3 kat bitümlü sıcak asfalt yapılacağını ifade eden Vali Akbıyık, kentte 11 kilometre asfalt yapılacağını söyledi. Akbıyık, asfalt çalışmalarına müteakip kaldırım ve drenaj ile yağmur suyu kanallarının da yapılacağını söyledi.



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