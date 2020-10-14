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Vali Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.10.2020 18:03 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Caddesi’nde başlatılan asfalt çalışmalarını denetleyerek ilgililerden bilgi aldı.Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Cumhuriyet Caddesi’nde başlatılan bitümlü sıcak asfalt çalışmalarını denetledi.

Vali Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Caddesi’nde başlatılan asfalt çalışmalarını denetleyerek ilgililerden bilgi aldı.
Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Cumhuriyet Caddesi’nde başlatılan bitümlü sıcak asfalt çalışmalarını denetledi. Caddeleri tek tek dolaşan Vali Akbıyık, yapılan birçok çalışma ile kentin adeta şantiye halinde olduğunu söyledi. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Akbıyık, kış gelmeden önce birçok yolu asfalta kavuşturacaklarını belirtti.

Vali Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi

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