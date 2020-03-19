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Vali Akbıyık, dezenfekte çalışmalarını denetledi

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.03.2020 17:25 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, korona virüs ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili alınan tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde denetledi.Vali Akbıyık, Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından valilik hizmet binasında yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde denetleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Vali Akbıyık, dezenfekte çalışmalarını denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, korona virüs ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili alınan tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde denetledi.
Vali Akbıyık, Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından valilik hizmet binasında yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde denetleyerek ilgililerden bilgi aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Vali Akbıyık, çalışmalar kapsamında valilik hizmet binasındaki tüm birimler, koridorlar, kantin, tuvaletler, mescit, arşiv odaları, yemekhane ve asansörlerin dezenfekte edildiğini belirterek, “Hakkari Belediyesi ekipleri kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra İlimizdeki alışveriş merkezleri, çocuk oyun alanları, parklar, toplu taşıma araçları ve çarşı merkezinde yürüttüğü dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Vali Akbıyık, dezenfekte çalışmalarını denetledi

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