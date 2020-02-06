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Vali Akbıyık: "Eğitimde çok iyi yerdeyiz"

HAKKARİ HABERLERİ  | 06.02.2020 13:28 | Son Güncelleme

Hakkari Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Z kütüphanesi açılışına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, geçen yıllara oranla eğitimde çok daha iyi durumda olduklarını söyledi.Vali İdris Akbıyık, Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde katıldığı Z kütüphane açılışında, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Okul Müdiresi Fatma Abbasigil, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılandı.

Hakkari Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Z kütüphanesi açılışına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, geçen yıllara oranla eğitimde çok daha iyi durumda olduklarını söyledi.
Vali İdris Akbıyık, Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde katıldığı Z kütüphane açılışında, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Okul Müdiresi Fatma Abbasigil, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılandı. Akbıyık, milli eğitim müdürü ve öğrencilerle birlikte kütüphanenin açılışını yaparak emeği geçen herkese teşekkür etti.
Burada konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari’de her gün eğitimde yeni bir hizmet, yeni bir derslik, yeni bir kütüphane, yeni bir proje sınıfı ya da atölye açılışı yaptıklarını söyledi. Vali Akbıyık, "Hakkari halkıyla okullarıyla yöneticisi, öğretmen ve öğrencileriyle bir eğitim seferberliği yaşıyor. Biz de valilik olarak her program ve etkinlikte birinci meselemiz eğitim diyoruz. Bunun için de hem şahsım olarak hem Hakkari Valisi olarak her türlü imkanımızı, potansiyelimizi milli eğitime sarf etmeye gayret ediyoruz. Bunun için ilk geldiğimiz günden beri bir kitap bir insan projesi başlattık. Her zaman kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir diyoruz. Herkesin kitap okumasını istiyoruz. Bunun için de her çocuk bir etkinlik projemiz var. 70 bin öğrencimiz 70 bin etkinlik yapacak ve yine milli eğitimin birçok projeleri var. Hakkari’de gelişimi yakalamak istiyoruz bunun içinde öğretmenlerimiz, milli eğitim personellerimiz büyük gayret içerisindeler. Bunun verimini almaya başladık, geçen yıla oranla daha iyi oldu. İnşallah Hakkari eğitimde daha güzel yerlere gelecek. Eğitim bir ekip işi, onun için biz Hakkari Valiliği olarak birinci meselemiz eğitim diyoruz" diye konuştu.
Vali Akbıyık, "Bu arada Hakkari’ye destek veren birçok hayırseverler var. Onların da Türkiye’nin her yerinde sivil toplum örgütleri var. Burada kendilerine teşekkür ediyoruz. Geçen gün Karadeniz vakfı bir okulumuza 30 bilgisayar alacak, 15 öğrencimizi İstanbul’a götürecek. Sivil toplum örgütleri Hakkari için katı vermek gayreti içerisindeler. Hakkarili gençlerde inşallah bu ilgi ve alakadan teveccühüne layık olacaklar. Eğitimde hem kendileri en iyi yere gelecek iyi öğrenim alacaklar hem de Hakkari’yi geliştirip kalkındıracaklar. Bu kütüphanenin kurulmasında emeği geçen, okul yönetimine ise teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Vali Akbıyık, kitap okuyan öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.

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