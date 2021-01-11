YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Vali Akbıyık gazetecilerle bir araya geldi

Vali Akbıyık gazetecilerle bir araya geldi

11.01.2021 16:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ildeki gazetecilerle bir araya geldi.Polisevinde gazeteciler için verilen yemeğe Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile ulusal ve yerelde çalışan gazeteciler katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ildeki gazetecilerle bir araya geldi.
Polisevinde gazeteciler için verilen yemeğe Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile ulusal ve yerelde çalışan gazeteciler katıldı. Vali Akbıyık, bir süre gazetecilerle sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Her zaman yanlarında olan gazetecilerin gününü kutlayan Vali Akbıyık, “Demokrasinin temel taşlarından olan basın; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedirler” dedi.
İHA Temsilcisi Feyzullah Taş’ın doğum günü olması münasebetiyle Vali Akbıyık ve beraberindekiler sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek doğum gününü kutlayarak görevinde üstün başarılar dilediler.
Vali ve beraberindekiler, gazetecilere değişik hediyeler vererek günlerini kutladılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
1/

Hakkari Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:18
İkindi
14:51
Akşam
17:13
Yatsı
18:33

Hakkari Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Yagmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Akdogan Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Yüksekova’da bayrak töreni

Yüksekova’da bayrak töreni

Hakkari’de bayrak töreni

Hakkari’de bayrak töreni

Hakkari’de sokak kedileri sevgiyle besleniyor

Hakkari’de sokak kedileri sevgiyle besleniyor

AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığı polislere çorba ikramında bulundu

AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığı polislere çorba ikramında bulundu

Ak gençlerden güvenlik güçlerine çorba ikramı

Ak gençlerden güvenlik güçlerine çorba ikramı

Vefa ekibinden 13 yıldır tedavi gören aileye ziyaret

Vefa ekibinden 13 yıldır tedavi gören aileye ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.