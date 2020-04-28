YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Vali Akbıyık: “Hakkari’de korona virüs vakaları var”

Vali Akbıyık: “Hakkari’de korona virüs vakaları var”

HAKKARİ HABERLERİ  | 28.04.2020 16:25 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte korona virüsü vakaları bulunduğunu belirterek, “Şu ana kadar 70’in üzerinde hasta taburcu edildi” dedi.Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Yeni Köprü Jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek, burada korona virüsü salgını nedeniyle yapılan sağlık taraması çalışmalarını inceledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte korona virüsü vakaları bulunduğunu belirterek, “Şu ana kadar 70’in üzerinde hasta taburcu edildi” dedi.
Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Yeni Köprü Jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek, burada korona virüsü salgını nedeniyle yapılan sağlık taraması çalışmalarını inceledi. Sağlık görevlileriyle sohbet eden Akbıyık, buradaki uygulamayı yakından izledi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, Hakkari’ye Van ve Şırnak’tan olmak üzere iki girişte sağlık taraması yapıldığını söyledi. Hakkari’deki iki giriş noktasından gelen vatandaşların ateşlerini ölçerek kente aldıklarını ifade eden Vali Akbıyık, “Vatandaşlarımızın korona virüsle mücadelede Cumhurbaşkanlığı, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarımızın açıkladıkları genelgeler doğrultusundaki kurallara uymaları konusunda çaba sarf ediyoruz. Maalesef ilimizde de korona virüs vakaları var. Tabi iyileşen hastalarımız var, hastanede yatan hastalarımız var. Şu ana kadar 70’in üzerinde hasta taburcu edildi” dedi

“2 bin 500 vatandaşımıza destek verdik”
65 yaş ve üstü ile 20 yaşın altındaki vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılandığına belirten Vali Akbıyık, “Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımıza destek verdik. Bin civarı gıda paketi dağıttık. İş yerlerinin denetimi ve temizliği konularında polis, jandarma ve belediye ekiplerimiz sürekli çalışma yapıyorlar. Amacımız salgın sürecinde Hakkari’mizin en az zararla bu süreci atlatmasıdır. Hem ülke genelinde hem de kentimizde iyi mücadele yürütülüyor” şeklinde konuştu.
Daha sonra beraberindekilerle Hakkari-Van sınırındaki Sarıtaş köyü civarındaki sıcak su kaynağının bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, “Burada sıcak su kaynağımız var. İl Özel İdaresi olarak jeofizik çalışmaları yaptık ve burada sıcak su olduğuna kanaat getirdik. Daha sonra ilgili bürokratlarla görüştük. Burada sıcak su sondajı yapmaya karar verdik. Bununla ilgili birtakım projelerimiz de var. Maden Teknik Arama Enstitümüz burada başlayacaktı çalışmaya, ama salgın nedeniyle gecikti. Önümüzdeki ay başlayacaklar inşallah ve burada sıcak suyu hızlı şekilde çıkaracağız. Termal otel projemiz var, fizik, tedavi ve rehabilitasyon merkezi. Yine burada vatandaşlarımızın istifadesine sunabileceğimiz seralar yapacağız. Hakkari ve bölgenin hem turizm hem de ekonomisine katkı yapacağını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Vali Akbıyık, Hakkari girişinde bulunan Depin Polis kontrol noktasında da incelemelerde bulunduktan sonra il merkezine geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Protein deposu ’atom’

Protein deposu ’atom’

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Hakkari Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
03:36
Sabah
05:06
Öğle
12:08
İkindi
15:53
Akşam
18:59
Yatsı
20:23

Hakkari Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Zagros Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Gever Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Hakkari'de ayının saldırdığı ahırdaki 50 küçükbaş telef oldu

Hakkari'de ayının saldırdığı ahırdaki 50 küçükbaş telef oldu

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.