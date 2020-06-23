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Vali Akbıyık, Hakkari’nin kaderini değiştirecek proje çalışmalarını denetledi

HAKKARİ HABERLERİ  | 23.06.2020 11:20 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2020-2023 Hakkâri Gelişim ve Dönüşüm Projesi kapsamındaki projeleri yerinde denetledi.Vali Akbıyık ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, beraberindeki heyetle Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi tesis çalışmalarını yerinde denetleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2020-2023 Hakkâri Gelişim ve Dönüşüm Projesi kapsamındaki projeleri yerinde denetledi.
Vali Akbıyık ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, beraberindeki heyetle Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi tesis çalışmalarını yerinde denetleyerek teknik ekipten bilgi aldı. 2020-2023 Hakkâri Gelişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında halka açılması beklenen Mir Kalesi’nde de denetlemelerde bulunan Vali Akbıyık, yıllardır çıkılmayan Mir Kalesi’nin kentte huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte halka açılacağını söyledi.
Vali Akbıyık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve beraberindeki heyetle kentin değerine değer katacak Golazüryan Göleti’nde yapımına başlanacak olan Golazüryan Sosyal Tesis Projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Hakkari’de huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte artık hayat olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, Hakkari’nin huzur şehri yolunda yoluna emin adımlarla devam ettiğini söyledi.

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