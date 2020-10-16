YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Vali Akbıyık: “Hepimiz sağlık için alanlardayız”

Vali Akbıyık: “Hepimiz sağlık için alanlardayız”

HAKKARİ HABERLERİ  | 16.10.2020 13:17 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sağlık için alanlarda olduklarını söyledi.Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve beraberindeki kurum müdürleri, kent merkezinde maske, sosyal mesafe denetiminde bulundular.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sağlık için alanlarda olduklarını söyledi.
Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve beraberindeki kurum müdürleri, kent merkezinde maske, sosyal mesafe denetiminde bulundular. Denetim öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatları ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili tüm kurum ve diğer görevlilerle alanda olduklarını söyledi. Vali Akbıyık, “Maske, mesafe ve temizlik denetimlerini yapmaya devam ediyoruz. İş yerleri, toplu taşıma araçları, kafeler, restoranlar, kahvehaneler ve caddeleri denetleyeceğiz. Kentimizde korona virüsü en aza indirip bitirmeyi ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımız sürüyor. Hepimiz sağlık için alanlardayız" dedi.
Vali Akbıyık ve beraberindekiler ayrı caddelerde denetimlerde bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

Hakkari Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
04:47
Sabah
06:07
Öğle
11:56
İkindi
15:03
Akşam
17:34
Yatsı
18:49

Hakkari Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Murat Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Deva Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Baba ile kızı asfaltta sporcu yetiştiriyor
Baba ile kızı asfaltta sporcu yetiştiriyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Hakkari MHP 1. Olağan Kongresi yapıldı
Hakkari MHP 1. Olağan Kongresi yapıldı
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti
Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.