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Vali Akbıyık karla mücadele çalışmalarını denetledi

HAKKARİ HABERLERİ  | 17.02.2020 18:39 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi.Vali İdris Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Vekili ve Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Mühendis Hamit Zibek, Yukarı Merzan Mahallesi’nde belediye karla mücadele ekibi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde denetlediler.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi.
Vali İdris Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Vekili ve Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Mühendis Hamit Zibek, Yukarı Merzan Mahallesi’nde belediye karla mücadele ekibi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde denetlediler. Vali Akbıyık, lapa lapa kar yağışı altında karla mücadele bölgesinde denetimlerde bulundu. Karla mücadele ekibi ile bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, Türkiye’de en çok karın yağdığı ilin Hakkari olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, 14 iş makinesi ve 40’a yakın personel ile kent merkezinde karla mücadele çalışması yapıldığını kaydetti.
Vatandaşların mağdur olmaması için 24 saat yolları açık tutuklarını ifade eden Vali Akbıyık, şu ana kadar çarşı merkezi ve ana arterlerden şehir dışına 3 bin 500 kamyona yakın kar taşıdıklarını belirtti.

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