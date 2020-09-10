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Vali Akbıyık, korona virüs denetimlerinde bulundu

HAKKARİ HABERLERİ  | 10.09.2020 15:12 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Daha sağlıklı bir hayat sürdürmek için hayatımızdan daha fazla kısıtlama olmaması için inşallah biz Hakkari’de korona virüsü yeneceğiz” dedi.Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve birçok kurum amiri ve muhtarlar kent merkezinde maske ve sosyal mesafe denetiminde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Daha sağlıklı bir hayat sürdürmek için hayatımızdan daha fazla kısıtlama olmaması için inşallah biz Hakkari’de korona virüsü yeneceğiz” dedi.
Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve birçok kurum amiri ve muhtarlar kent merkezinde maske ve sosyal mesafe denetiminde bulundu. Valilik önünde gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akbıyık, sağlık için bütün Hakkari el birliği ile gönül birliği ile bu virüsün üstesinden geleceklerini söyledi. Daha önce olduğu gibi şimdi de Hakkari’de tüm iş yerlerinde denetimlerin artarak devam ettiğini ifade eden Vali Akbıyık, “Köy muhtarlarımız, imamlarımız ve okul müdürlerimiz denetim ekiplerinde yer alıyor. Bugün Hakkari’de bulunan sivil toplum örgütlerimiz de bu denetime katılıyor. İnşallah Hakkari’de hep beraber bu korona virüsü yenmeyi başaracağız. Sağlık için hepimiz için bütün Hakkari el birliği ile gönül birliği ile bunun üstesinden geleceğiz. Burada maske, mesafe ve hijyen önemli. Biz bilim kurulumuzun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatı, İçişleri Bakanımızın ve Sağlık Bakanımızın talimatlarını ve genelgelerini mümkün mertebe uygulamaya çalışıyoruz. Vatandaşımızdan koyulmuş olan kurallara ve kısıtlamalara uymalarına rica ediyoruz. Sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene mutlaka uymaları gerekiyor. Bildiğiniz gibi düğünleri kısıtladık ve sadece bir saat nikah yapılabilecek. 65 yaş için birtakım kısıtlamalarımız var. Daha sağlıklı bir hayat sürdürmek için hayatımızdan daha fazla kısıtlama olmaması için inşallah biz Hakkari’de korona virüsü yeneceğiz’’ dedi.
Bir gazetecinin Hakkari’deki vaka durumunu sorması üzerine Vali Akbıyık, kentte son haftalarda ciddi bir artış olduğunu, bir iki gün stabil devam ettiğini ve bunu düşüreceklerini söyledi.
Vali Akbıyık ve beraberindekiler Cumhuriyet, Atlılar, Hastane Caddesi, Çevre Yolu ve Bulvar caddelerinde denetimlerde bulundu. Lokanta, çay bahçeleri, taksi durakları, eczaneler, AVM, berber, toplu taşıma yazıhaneleri ve birçok noktada denetimler gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise maskesiz olan vatandaşlara maske dağıttı. Maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda sık sık vatandaşlara uyarıda bulunan Vali Akbıyık, temastan kesinlikle kaçınmalarını istedi. Cadde ve sokaklardaki vatandaşları da uyaran Vali Akbıyık’ın yanına gelen ve emekli imam olduğunu söyleyen bir vatandaş valiye kendini tanıttı. Vali Akbıyık ise “Hakkari valisiyim” dedi. Yaşlı adam çok memnun olduğunu ifade ederek Vali Akbıyık’a elini uzatıp tokalaşmak istedi. Vali Akbıyık herkesin sağlığı için tokalaşmanın yasak olduğunu söylerken, yaşlı adam ise bunu bilmediğini söyledi.

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