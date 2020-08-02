Vali Akbıyık, trafik denetiminde jandarma ve polislere tatlı ikram etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla kontrol noktalarını ziyaret ederek, güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulundu.

Vali Akbıyık, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Savaş Şimşek ile Yeni Köprü Jandarma Kontrol noktasında trafik denetimi yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Burada trafik denetimine katılan Akbıyık, güvenlik güçlerine tatlı ikram etti, sürücülerin bayramını kutlayarak trafik kurallarına uymalarını istedi.

Akbıyık, denetim sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyduğu gözlenen sürücü ve yolculara teşekkür etti.

Ardından Depin Polis Kontrol noktasına geçen Akbıyık ve beraberindekiler, polis ekiplerinin bayramını kutladı, tatlı ikram etti.

