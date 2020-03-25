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Vali Akbıyık, yaşlı vatandaşlarla görüntülü görüştü

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.03.2020 10:53 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaşlılarla telefonda görüntülü görüşme sağlayarak, devletin bütün kurumlarıyla yanlarında olduğunu söyledi.Vali Akbıyık, ikametten ayrılma kısıtlaması olan ve ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanan Bulak Mahallesi sakinlerinden 71 yaşındaki Abdurrahman Taş, Sümbül Mahallesi sakinlerinden 60 yaşındaki şehit korucu eşi Gürciye Keskin, Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi’nde ikamet eden 72 yaşındaki şehit korucu babası Şükrü Nurçin, Keklikpınar Mahallesi sakinlerinden 66 yaşındaki KOAH hastası Ali Demir, Çukurca ilçesi Emirşaban Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Nurullah Ertunç, Çukurca ilçesi Köprülü köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Fatma Taş, Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden 54 yaşındaki şehit eşi Feride Genç ile telefonla görüntülü görüştü.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaşlılarla telefonda görüntülü görüşme sağlayarak, devletin bütün kurumlarıyla yanlarında olduğunu söyledi.
Vali Akbıyık, ikametten ayrılma kısıtlaması olan ve ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanan Bulak Mahallesi sakinlerinden 71 yaşındaki Abdurrahman Taş, Sümbül Mahallesi sakinlerinden 60 yaşındaki şehit korucu eşi Gürciye Keskin, Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi’nde ikamet eden 72 yaşındaki şehit korucu babası Şükrü Nurçin, Keklikpınar Mahallesi sakinlerinden 66 yaşındaki KOAH hastası Ali Demir, Çukurca ilçesi Emirşaban Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Nurullah Ertunç, Çukurca ilçesi Köprülü köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Fatma Taş, Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden 54 yaşındaki şehit eşi Feride Genç ile telefonla görüntülü görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun selamlarını ileterek devletin bütün kurumlarıyla yanlarına olduğunu söyleyen Vali Akbıyık, her türlü ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek Grubunu aramalarını isteyerek bir telefon kadar kendilerine yakın olduklarını ifade etti.
Yaşlı vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek, sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Akbıyık’a teşekkür ettiler. Yaşlı vatandaşlarla telefon bağlantısı esnasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da hazır bulundu.

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