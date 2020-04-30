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Vali Akbıyık, Zap Vadisi’nde incelemede bulundu

HAKKARİ HABERLERİ  | 30.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi kapsamında vatandaşların boş zamanlarında vakit geçirecekleri, spor yapabilecekleri ve etrafı seyredebilecekleri tesis çalışmalarını yerinde inceledi.Vali Akbıyık, proje kapsamında Hakkâri-Çukurca karayolunda bulunan Zap Vadisi kenarındaki 30 bin metrekare alan üzerinde vatandaşların eğlenip vakit geçirebileceği dinlenme yerleri, çocuk parkları, spor alanları, seyir tepesi, restoran ve kafelerin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve ilgililerden bilgi aldı.

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi kapsamında vatandaşların boş zamanlarında vakit geçirecekleri, spor yapabilecekleri ve etrafı seyredebilecekleri tesis çalışmalarını yerinde inceledi.
Vali Akbıyık, proje kapsamında Hakkâri-Çukurca karayolunda bulunan Zap Vadisi kenarındaki 30 bin metrekare alan üzerinde vatandaşların eğlenip vakit geçirebileceği dinlenme yerleri, çocuk parkları, spor alanları, seyir tepesi, restoran ve kafelerin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve ilgililerden bilgi aldı. Vali İdris Akbıyık, Hakkâri-Çukurca karayolunda bulunan Zap Vadisi kenarında yapılmakta olan Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesini yerinde incelediklerini söyledi. Tesisin bitirilmesiyle birlikte yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda bahçesiyle, spor alanlarıyla, eğlence yerleri, çocuk parkları ve seyir tepesiyle Hakkârilinin nefes alacağı bir yer olacağını ifade eden Vali Akbıyık, "Yine Zap Vadisi üzerinde köprü ve teraslar yapılacak. Ayrıca vadinin iki tarafında da restoran ve kafe olacak. Hakkârili vatandaşlarımızın boş zamanlarında nefes alacakları, vakit geçirecekleri, spor yapabilecekleri, etrafı seyredebilecekleri güzel bir tesis olacak. Hakkâri için önemli ve güzel bir projedir. İnşallah Hakkâri’mize hayırlı olur" dedi.
İncelemelerde Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan da hazır bulundu.

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