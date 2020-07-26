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Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.07.2020 09:21 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ziyaret ettiği Konak köyünde çiftçilerle birlikte tırpanla ot biçti.Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuri Öztürk ile birlikte 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda bulunan Konak köyünü ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ziyaret ettiği Konak köyünde çiftçilerle birlikte tırpanla ot biçti.
Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuri Öztürk ile birlikte 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda bulunan Konak köyünü ziyaret etti. Burada çiftçilikle uğraşan ve ot biçen vatandaşlarla bir sürü sohbet eden Vali Akbıyık, bir çiftçinin elindeki tırpanı alarak ot biçti.
Vali Akbıyık’ın sürekli halkla iç içe olduğunu belirten Konak köyü sakinlerinden Necmettin Atan, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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