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Vali Akbıyık’tan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.04.2020 11:43 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı hedef alan ve bu yönde çalışmalarını sürdüren, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Vali Akbıyık’tan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı hedef alan ve bu yönde çalışmalarını sürdüren, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Adaletin sağlanması; hukuk devleti anlayışının asli unsurlarından biridir. Demokratik hukuk devleti içinde yargı ile savunma makamı olan avukatlık müessesesi birbirlerine etle tırnak gibi bağlı kurumlardır. Bir hukuk devleti olan ülkemizde, insanlarımızı sahip olduğu haklar konusunda bilgilendiren, hukuksal ilişkilerin yürütülmesi ve yargılamada savunmayı temsil etmek gibi önemli görevler üstlenen avukatlarımız, toplumumuzun huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için gerekli olan adaletin sağlanmasında önemli bir yere sahiptirler. Kamu vicdanını ve adaletin sağlanması, toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesi için kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına hassasiyetle görevlerini yerine getiren tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

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İmsak
04:14
Sabah
05:37
Öğle
12:13
İkindi
15:48
Akşam
18:38
Yatsı
19:56

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Umut Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Med Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

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