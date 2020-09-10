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Vali Akbıyık’tan Covid-19 pozitif olanlara uyarı

HAKKARİ HABERLERİ  | 10.09.2020 23:40 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Covid-19 pozitif olanlara yönelik önemli bir paylaşımda bulundu.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Saygıdeğer Hakkarililer Covid-19 testi pozitif vatandaşlarımızdan karantina ihlali yapanlar KYK yurtlarına alınacak ve karantina süreleri tamamlatılacaktır.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Covid-19 pozitif olanlara yönelik önemli bir paylaşımda bulundu.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Saygıdeğer Hakkarililer Covid-19 testi pozitif vatandaşlarımızdan karantina ihlali yapanlar KYK yurtlarına alınacak ve karantina süreleri tamamlatılacaktır. Yurtlarda kalma süreleri boyunca da oluşan masrafları kendilerinden tahsil edilecektir. Maske, Mesafe ve Temizlik" ifadelerini kullandı.

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