YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Vali Akbıyık’tan esnaf ziyareti

Vali Akbıyık’tan esnaf ziyareti

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Cumhuriyet, Bulvar ve Çevreyolu caddelerinde ziyaretlerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.
Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Cumhuriyet, Bulvar ve Çevreyolu caddelerinde ziyaretlerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Akbıyık; maske, sosyal mesafe ve hijyen konularındaki uyarılarını yeniledi.
Vali Akbıyk’ı her zaman aralarında görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, valiliğin almış olduğu korona virüs tedbirlerine uyduklarını söylediler.
Vali Akbıyık ile karşılayan kanaat önderi Timur Yoldaş da; yol, su, altyapı ve sosyal tesislerin yapılması nedeniyle kentin adeta şantiye halinde olduğunu belirterek, bu çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe'nin efsane futbolcularından eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak vefat etti
Göztepe'nin efsane futbolcularından eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak vefat etti
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ
ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ
Denizli’de FETÖ/PDY üyesi eski askeri öğrenci yakalandı
Denizli’de FETÖ/PDY üyesi eski askeri öğrenci yakalandı

Hakkari Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
04:45
Sabah
06:04
Öğle
11:56
İkindi
15:06
Akşam
17:38
Yatsı
18:53

Hakkari Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Vural Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Bartın Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Baba ile kızı asfaltta sporcu yetiştiriyor
Baba ile kızı asfaltta sporcu yetiştiriyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Hakkari Valisi Akbıyık, sınırda ziyaretlerde bulundu
Hakkari Valisi Akbıyık, sınırda ziyaretlerde bulundu
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Hakkari’de karantinaya uymayan 18 kişi yurda yerleştirildi
Hakkari’de karantinaya uymayan 18 kişi yurda yerleştirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.