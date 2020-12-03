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Vali Akın, halk gününde Kırşehirlileri dinledi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 03.12.2020 10:52 | Son Güncelleme

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk günü toplantıları ile Kırşehirlileri dinliyor.Her ay düzenli olarak yapılan toplantılarda vatandaşın kamu da yaşadığı problemler Vali İbrahim Akın’a aktarıldıktan sonra çözüm önerileri görüşülüyor.Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra toplantılara Vali Yardımcısı Zikri Şahin, ilgili kurum müdürleri ile müracaat sahibi vatandaşlar katılıyor.

Vali Akın, halk gününde Kırşehirlileri dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk günü toplantıları ile Kırşehirlileri dinliyor.
Her ay düzenli olarak yapılan toplantılarda vatandaşın kamu da yaşadığı problemler Vali İbrahim Akın’a aktarıldıktan sonra çözüm önerileri görüşülüyor.
Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra toplantılara Vali Yardımcısı Zikri Şahin, ilgili kurum müdürleri ile müracaat sahibi vatandaşlar katılıyor. Aralık ayı halk toplantısı, vatandaşların talep ve isteklerinin en kısa sürede imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması Vali Akın tarafından ilgili kurum amirlerine gereken talimatların verilmesi ile sona erdi.

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