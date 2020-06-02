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Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 02.06.2020 08:21 | Son Güncelleme

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, covid-19 salgını nedeniyle Mucur ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.İlçe Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Akın’ın yanı sıra Mucur Kaymakamı Kaya Çelik, Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Halk Sağlığı Uzmanı Dr.

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, covid-19 salgını nedeniyle Mucur ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
İlçe Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Akın’ın yanı sıra Mucur Kaymakamı Kaya Çelik, Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Kaan Tiryakioğlu ile Mucur Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Yelda Öztürk katıldı. Toplantıda Vali İbrahim Akın, tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle devletin almış olduğu tedbirlerin Kırşehir genelinde uygulandığını söyledi. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere toplumun sağlığı için vatandaşların uyması gerektiğini belirten Vali Akın, “Devletimizin aldığı tedbirlerle diğer ülkelere göre salgın daha başarılı bir şekilde geçiyor. Başlayan yeni normalleşme sürecinde mutlaka hijyene, sosyal mesafe kuralına ve maske takmaya özen göstermeliyiz. Mucur ilçemizde de son günlerde virüs vakalarına rastlanılmıştır. Mucur halkımızdan rehavete kapılmadan tedbirleri uygulamalarını bekliyoruz” dedi.
Toplantının ardından Mucur Belediyesi ve yapımı devam eden Belediye hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunan Vali Akın’a Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz’da eşlik ederek bilgiler verdi.

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