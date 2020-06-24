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Vali Akın, okul inşaat alanlarında incelemede bulundu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 24.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehirde yapımları devam eden Cumhuriyet Ortaokulu ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatlarında incelemelerde bulundu.Yeni eğitim-öğretim sezonuna yetiştirilmesi beklenen 36 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Akın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve yetkililerden bilgiler aldı.Eğitimde marka kent olan Kırşehir’de çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretinde olduklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Öğrencilerimizi bilgili ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamada okulların fiziki yapıları son derece önemlidir.

Vali Akın, okul inşaat alanlarında incelemede bulundu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehirde yapımları devam eden Cumhuriyet Ortaokulu ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatlarında incelemelerde bulundu.
Yeni eğitim-öğretim sezonuna yetiştirilmesi beklenen 36 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Akın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve yetkililerden bilgiler aldı.
Eğitimde marka kent olan Kırşehir’de çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretinde olduklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Öğrencilerimizi bilgili ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamada okulların fiziki yapıları son derece önemlidir. Cumhuriyet Ortaokulu ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli binaları tamamlandığında öğrencilerimiz daha modern binalarda eğitim alacaklar"dedi.
İnceleme ziyareti, inşaat alanlarının gezilmesi ile son buldu.

Vali Akın, okul inşaat alanlarında incelemede bulundu

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