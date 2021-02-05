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Vali Akın, okullarda incelemelerde bulundu

05.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Vali Akın, okullarda incelemelerde bulundu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokullarında incelemelerde bulundu.Ziyaretlerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve yetkililerden bilgiler alan Vali Akın, öğrencilere en iyi ortamda eğitim vermenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.Eğitimde marka kent olan Kırşehir’de geleceğimiz olan çocukların eğitimine ve bu alanda yakalanan başarıları sürekli kılmak için çalıştıklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamada okulların fiziki yapıları da son derece önemlidir.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokullarında incelemelerde bulundu.
Ziyaretlerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve yetkililerden bilgiler alan Vali Akın, öğrencilere en iyi ortamda eğitim vermenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.
Eğitimde marka kent olan Kırşehir’de geleceğimiz olan çocukların eğitimine ve bu alanda yakalanan başarıları sürekli kılmak için çalıştıklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamada okulların fiziki yapıları da son derece önemlidir. İlimizde yeni yapılan ve yenilenen okul binalarımızın yanı sıra atölye, laboratuvar, araç-gereç gibi donatılarla eğitimin kalitesini daha da yükseltmeye çalışıyoruz"dedi.
Yeniden projelendirilen Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu binalarında sona gelindiğini söyleyen Vali Akın, "Korona virüs sürecinin ardından okullarımız inşallah eğitime yeniden açılacak. Öğrencilerimiz de yapımları tamamlanan modern binalarda eğitim almaya başlayacaklar. İlimizde eğitim başta olmak üzere bütün alanlardaki yatırımları önemsiyor ve takip ediyoruz"diye konuştu.

Vali Akın, okullarda incelemelerde bulundu

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