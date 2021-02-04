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Vali Akın, sağlık yatırımlarını inceledi

04.02.2021 08:37 | Son Güncelleme:
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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Dr.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut’tan bilgiler alan Vali Akın, yatırımların zamanında tamamlanması için her türlü tedbirin alınması talimatını verdi.
İnşaatların bir an evvel bitirilerek vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade eden Vali İbrahim Akın, “Amacımız vatandaşımıza kaliteli hizmet sunmaktır. Bundan dolayı inşaatların ilerleyişini yakından takip ediyoruz. Korona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu süreçte sağlık alanındaki yatırımları önemsiyoruz.” dedi.
Vali Akın’ın yapımları devam eden Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile Toplum Sağlığı Merkezi inşaatlarına gerçekleştirdiği inceleme gezisi yetkililerden bilgiler alması ile sona erdi.

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