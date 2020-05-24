YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Vali Akın, Vefa Sosyal Destek Guruplarını ziyaret etti

Vali Akın, Vefa Sosyal Destek Guruplarını ziyaret etti

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 24.05.2020 18:22 | Son Güncelleme

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Vefa Sosyal Destek Gruplarını ziyaret etti.Korona virüsle mücadele sürecinde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların hizmetinde olan Vefa Sosyal Destek Grupları ile 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek personelin bayramını kutlayan Vali İbrahim Akın, çalışan personele emeklerinden dolayı teşekkür ederek bayram kutlaması yaptı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Vefa Sosyal Destek Gruplarını ziyaret etti.
Korona virüsle mücadele sürecinde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların hizmetinde olan Vefa Sosyal Destek Grupları ile 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek personelin bayramını kutlayan Vali İbrahim Akın, çalışan personele emeklerinden dolayı teşekkür ederek bayram kutlaması yaptı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile gönüllülerinde de yer aldığı ve 7/24 hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali İbrahim Akın, "Sizler, Ramazan Bayramında fedakarlık ederek çalışıyorsunuz. Hepinize göstermiş olduğu vefakarlıktan dolayı teşekkür ediyor, bayramınızı tebrik ediyorum. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Atakan Alan ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selim Yılmaz’dan da bilgiler alan Vali Akın’ın ziyaretleri, bayram sohbetleri ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
PARTNERKarantina onlara yaramadıKarantina onlara yaramadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Kırşehir Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:31
Sabah
05:16
Öğle
12:45
İkindi
16:39
Akşam
20:04
Yatsı
21:42

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Tabiat Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü, ölümünün 2. senesinde anıldı

Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü, ölümünün 2. senesinde anıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

Kırşehir'de köpeğin saldırdığı çocuk öldü

Kırşehir'de köpeğin saldırdığı çocuk öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.