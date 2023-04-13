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Vali Aksoy: "2022 yılında Aydın’a 2 milyon 470 bin 528 turist geldi"

13.04.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ’15-22 Nisan Turizm Haftası’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2022 yılında Aydın’a 2 milyon 470 bin 528 turist geldi" dedi.

Vali Aksoy: "2022 yılında Aydın’a 2 milyon 470 bin 528 turist geldi"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve vatandaşların turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arası Turizm Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak başladığı mesajında, "Ekonomik kalkınmadan kültürler arası diyaloga, teknolojik gelişmeden çevre ve tarihi mirasın korunmasına, uzlaşma kültürünün yayılmasından Dünya barışına kadar insanlığa birçok alanda katkılar sunan turizm, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez bir değer haline gelmiştir. Farklı kültür ve yaşam biçimlerini aynı paydada toplayan, bu yönüyle milletler arası diyalogun artmasına katkı sağlayan bir etkinlik olan turizm, gelir getirici ve istihdam oluşturması bakımından da ülkelerin ekonomik hayatında önemli rol oynamaktadır. Getirdiği gelir açısından enerjiden sonra ikinci sırada yer alan turizm, günümüzde artık yılın tamamında aktifliğini sürdürmektedir. Ülkemiz, bu şuurla turizmin gelişmesi için tüm imkânlarını seferber etmektedir. Yurdumuzun dört bir yanında yapılan yatırımlar ve teşviklerle turizm sektörü desteklenmektedir. İlimizde de turizmin gelişmesi ve 12 aya yayılması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"Ünlü tarihçi Heredot’un ’Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü’ olarak nitelendirdiği Aydın ilinin; tarih, doğa, deniz, kurvaziyer, spor, termal, kongre turizmi bakımından geniş bir potansiyele sahip olduğunu belirten Aksoy, "Özellikle antik çağın, UNESCO Dünya Mirası Listesine giren Afrodisias, Milet, Apollon, Nysa, Alinda, Alabanda, Tralleis, Magnesia, Priene gibi 23 eşsiz nitelikteki kent ve mabetleri, farklı arayış ve beklentilere cevap veren coğrafyası ve iklim şartlarıyla büyük bir turizm potansiyeli taşımaktadır. Aydın sınırları içerisinde Aydın Akbük, Aydın Didim, Aydın Kuşadası Çamlimanı, Aydın Kuşadası Yat Limanı, Milas Akbük, Milas Akbük Kazıklı, Akbük Temple Turizm olmak üzere yedi adet turizm merkezi ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi bulunmaktadır.İlimizde 115 Turizm İşletme Belgeli, 16 Turizm Yatırım Belgeli ve 370 Basit Konaklama Belgeli olmak üzere 501 konaklama tesisi hizmet vermektedir. 2022 yılında ilimize toplam 2 milyon 470 bin 528 turist gelmiştir. Bu yıl bu sayının çok yükseklere çıkacağına inanıyorum. Turizmin ilimiz ve ülke ekonomisine katkısının artırılması, yaygınlaştırılması, çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmemiş turizm potansiyeline işlev kazandırılması amacıyla ilimizde çeşitli çalıştaylar ve konferanslar yapılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; Aydın’ın sahip olduğu derinlik, güzellik ve zenginlikleri ile Türkiye’nin turizm sektöründeki gelişimine katkı sağlamasını ve ilimizde bulunan bütün turizm değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yıl olmasını temenni ediyor, Turizm Haftasını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 13 Nisan Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
13:14
İkindi
16:54
Akşam
19:49
Yatsı
21:08

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Perşembe

Güven eczanesi
Nazilli
Yağmur eczanesi
Didim
Meltem eczanesi
Germencik
Koçarli çallak eczanesi
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