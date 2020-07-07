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Vali Aksoy ADÜ’yü ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 07.07.2020 16:07 | Son Güncelleme

Aydın Valiliği görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy, Adnan Menderes Ünivesitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Vali Aksoy ADÜ’yü ziyaret etti

Aydın Valiliği görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy, Adnan Menderes Ünivesitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e makamında iade-i ziyarette bulundu.
Ziyarette, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi veren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Hastanesi ve akademik birimlerindeki işleyiş hakkında bilgi verdi. Eğitime büyük önem verdiğini vurgulayan Vali Hüseyin Aksoy, “İlimizin verilerini daha iyi noktalara taşıyabilmek adına işbirliği ve gayretle çalışacağız” dedi. Ziyaret, işbirliği çalışmalarının görüşülmesi ve iyi dileklerin aktarılması ile sona erdi.

Vali Aksoy ADÜ’yü ziyaret etti

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