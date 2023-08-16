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Vali Aksoy, Aydın’dan alkışlarla uğurlandı

16.08.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliği’nden Eskişehir Valiliği’ne atanan Hüseyin Aksoy, yeni görev yerine alkışlarla uğurlandı.

Vali Aksoy, Aydın’dan alkışlarla uğurlandı

Aydın’daki 3 yıllık görevinin ardından Eskişehir Valisi olarak atanan Vali Hüseyin Aksoy, düzenlenen törenle yeni görev yerine alkışlar eşliğinde uğurlandı. Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen uğurlama törenine Aydın protokolünün yanı sıra ilçe kaymakamları, birçok siyasi parti ve STK’ların temsilcileri katıldı.

Valilik makamında Vali yardımcıları ve protokol ile vedalaşan Köşger, Valilik önünde de Aydın protokolü ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Her fırsatta Aydın’ın önemli şehirlerden birisi olduğunu dile getiren Vali Aksoy, 3 yıl boyunca uyum içinde çalıştıklarına dikkat çekti. Vedalaşmanın ardından Eskişehir Valiliği’ne yola çıkmak üzere makam aracına giden Vali Köşger, alkışlar eşliğinde Aydın’dan uğurlandı.

"EMNİYET EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ"

Protokol ile selamlaştıktan sonra yola çıkan Vali Aksoy, telsizden anons geçerek tüm emniyet ekiplerine de teşekkür etti. Vali Aksoy, anonsunda “Yeni görev yerimin belli olmasından dolayı aranızdan ayrılıyorum. Emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. İl Emniyet Müdürümüzden en uç noktadaki bekçimize kadar görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Huzur ve güvenliğin sağlanmasında, terörle mücadelede, organize suçlarla, kaçakçılıkla, her noktada büyük bir özveriyle görev yürüten arkadaşlarıma da bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Allah’a ısmarladık” ifadelerine yer verdi.

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