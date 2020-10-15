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Vali Aksoy, Başkan Günel’i ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 15.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilçe belediye ziyaretlerini sürdürüyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilçe belediye ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Aksoy, son olarak Kuşadası Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ömer Günel ile görüştü.
Beraberinde Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile birlikte Kuşadası Belediyesi’ne gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u belediye girişinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Kuşadası’nın sorunları ele alındı, hizmetler, çalışmalar ve yatırımlar konusunda da Başkan Günel tarafından Vali Aksoy’a bilgi verildi. Ziyaretin ardından konuşan Başkan Günel, “ Nazik ziyaretleri için Valimize ve Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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