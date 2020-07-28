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Vali Aksoy, Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 28.07.2020 09:36 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Mehmet Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın’daki görevine başlayan Vali Hüseyin Aksoy kurum ve kuruluşları ziyarete devam ediyor.

Vali Aksoy, Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret etti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Mehmet Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın’daki görevine başlayan Vali Hüseyin Aksoy kurum ve kuruluşları ziyarete devam ediyor. Vali Aksoy son olarak Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette Aydın’ın tarımsal girdileri, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında Vali Aksoy’a bilgilendirmede bulundu.
Başkan Kendirlioğlu Vali Aksoy’un ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Aksoy, Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret etti

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