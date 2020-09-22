YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Vali Aksoy, Kuyucak’ı Ziyaret Etti

Vali Aksoy, Kuyucak’ı Ziyaret Etti

AYDIN HABERLERİ  | 22.09.2020 14:01 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilçe ziyaretleri kapsamında Kuyucak’ta, Millet Kıraathanesi ve Osmanlı Çeşmesi’nde incelemelerde bulundu.İlçe programları kapsamında Kuyucak’a giden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt’u makamında ziyaret etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilçe ziyaretleri kapsamında Kuyucak’ta, Millet Kıraathanesi ve Osmanlı Çeşmesi’nde incelemelerde bulundu.
İlçe programları kapsamında Kuyucak’a giden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt’u makamında ziyaret etti. Kaymakam Kurt’tan, ilçenin genel durumu ve korona tedbirleri konusunda bilgi alan Vali Aksoy, daha sonra Belediye Başkanı Metin Ertürk’ü ziyaret etti. Gerçekleştirilen toplantılardan sonra programına devam eden Vali Aksoy, Kuyucak Millet Kıraathanesi ve Osmanlı Çeşmesi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında çevre esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Vali Aksoy, maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri ve Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde de incelemelerde bulunan Vali Aksoy, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Başkan Bozkurt öğrencilere maske hediye etti
Başkan Bozkurt öğrencilere maske hediye etti
Ehliyetler yeni kimlik kartlarına yüklenmeye başladı
Ehliyetler yeni kimlik kartlarına yüklenmeye başladı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı

Aydın Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:49
Öğle
13:06
İkindi
16:32
Akşam
19:13
Yatsı
20:29

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Cinalı Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Nazilli polisinden fuhuş baskını
Nazilli polisinden fuhuş baskını
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl dönümünde andı
Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl dönümünde andı
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.