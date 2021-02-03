Vali Aksoy muhtarları dinledi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bir araya geldiği 3 mahalle muhtarın sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm konusunda gerekenin yapılacağını söyledi.

Efeler ilçesi Kuyulu Mahallesi Muhtarı Ali Kılıçarslan, Şevketiye Mahalle Muhtarı Ahmet Şener ve Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Özer Orçan, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Muhtarlar Vali Aksoy ile bir süre sohbet ederek talep ve sorunlarını dile getirdi. Mahallelerinde çeşitli sorunlarının olduğunu kaydeden muhtarlar Aksoy’dan destek istedi. Vali Aksoy ise muhtarların talep ve sorunlarının çözümü konusunda gerekenin yapılacağını belirtti.

