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Vali Aksoy, Nazillili Muhtarlar ile görüştü

AYDIN HABERLERİ  | 30.09.2020 09:35 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazillili mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazillili mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonu’nda mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ADÜ Nazilli Sümer Kampüsü’nü ziyaret eden Vali Aksoy, Sümerbank Basma Fabrikası’nın restorasyon çalışmaları ve kampüs alanı hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy’da Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan eşlik etti.

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