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Vali Aksoy’dan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 10.07.2020 11:24 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın’a atanan Vali Hüseyin Aksoy, Aydın’da bulunan kurumlara ziyaretler gerçekleştirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi almaya devam ediyor.

Vali Aksoy’dan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın’a atanan Vali Hüseyin Aksoy, Aydın’da bulunan kurumlara ziyaretler gerçekleştirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi almaya devam ediyor. Vali Aksoy, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Reşit Akçalı ve kurum personellerinden, Vakıf Kültür Varlıkları ile ilgili yürütülen projeler, restorasyon çalışmaları, inşaat yapımı ve kurum çalışmaları hakkında brifing aldı.

Vali Aksoy’dan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret

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Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
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