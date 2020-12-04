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Vali Aksoy’un, Kadın Hakları Günü mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 04.12.2020 12:31 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 05 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Aksoy mesajında, “5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı veren yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulü, ülkemizde her yıl “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmakta olup bu anlamlı günün 86.

Vali Aksoy’un, Kadın Hakları Günü mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 05 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Aksoy mesajında, “5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı veren yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulü, ülkemizde her yıl “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmakta olup bu anlamlı günün 86. Yıldönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kadına seçme ve seçilme hakkı tanıyarak, kadını önemseyen, siyasal ve toplumsal yaşamda etkin kılan anlayışa sahip bir toplumun bireyi olmaktan duyduğum gururla tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyorum. Türk kadını, tarihimizin en eski dönemlerinden bulunduğumuz çağa kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönemde ihtiyaç hissettiğimiz fedakârlıkların en yücesini yapmıştır.
Ülkemizdeki tarihi seyrine baktığımızda, Ulusal Kurtuluş mücadelemizde cephede savaşan, erkeğine mermi taşıyan Türk Kadını, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte öncelikle seçme ve seçilme hakkını elde etmiş ve birçok Avrupa ülkesinden önce siyasal, sosyal ve ekonomik alanda eşit haklara sahip olmuştur. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, kadınların toplum hayatına katılmalarının yollarını açmış, demokrasinin ve kalkınmanın ölçüsü olmuştur. Ülkemizde de kadının sosyal statüsünün yükseltilmesine yönelik siyasi ve hukuki alanda atılan güçlü adımlar, kadınlarımızı cesaretlendirmiş ve müreffeh Türkiye’nin inşasına güç katmıştır. Bugün kadınlarımız, eğitimden spora, sanattan bilime, ekonomiden siyasete kadar pek çok alanda ülkemizin rekabet gücünü arttırmakta ve bizleri gururla temsil etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; kadınlarımıza eşit şartlarda birey olmalarının yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile anıyor, aydınlık geleceğimizin hazırlanmasında büyük emekleri olan kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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