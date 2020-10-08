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Vali Aktaş Covid-19 denetimlerine katıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 08.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, ‘Sağlık Hepimiz İçin’ sloganıyla Korona virüs (Covid-19) denetimlerine katıldı.Vali İlhami Aktaş, kontrollü sosyal hayat döneminde; temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra ortak kullanım alanlarından olan market, kafe ve restoranlarda alınması gereken Korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi.Yapılan denetimlerde Vali İlhami Aktaş, Korona virüs ile mücadelede işletme sahiplerine düşen sorumluluğu hatırlatarak, tedbirler konusunda bilgilendirici ve rehberlik edici uyarılarda bulundu.İşletme sahipleri ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali İlhami Aktaş, Korona virüs tedbirlerine uymaları gerektiğini belirterek temizlik, maske ile sosyal mesafe başta olmak üzere alınması gereken tedbirlere riayet etmelerini istedi.Denetimlerin devam edeceğini belirten Vali İlhami Aktaş, “Duyarlılık gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında daha dikkatli olmalı, çok daha özenli davranmalı ve çevremizdeki herkesi uyarmalıyız.

Vali Aktaş Covid-19 denetimlerine katıldı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, ‘Sağlık Hepimiz İçin’ sloganıyla Korona virüs (Covid-19) denetimlerine katıldı.
Vali İlhami Aktaş, kontrollü sosyal hayat döneminde; temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra ortak kullanım alanlarından olan market, kafe ve restoranlarda alınması gereken Korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi.
Yapılan denetimlerde Vali İlhami Aktaş, Korona virüs ile mücadelede işletme sahiplerine düşen sorumluluğu hatırlatarak, tedbirler konusunda bilgilendirici ve rehberlik edici uyarılarda bulundu.
İşletme sahipleri ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali İlhami Aktaş, Korona virüs tedbirlerine uymaları gerektiğini belirterek temizlik, maske ile sosyal mesafe başta olmak üzere alınması gereken tedbirlere riayet etmelerini istedi.
Denetimlerin devam edeceğini belirten Vali İlhami Aktaş, “Duyarlılık gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında daha dikkatli olmalı, çok daha özenli davranmalı ve çevremizdeki herkesi uyarmalıyız. Biz tüm denetim ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımız, alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uymaya devam ederse, salgınla mücadelede başarıya hızlı bir şekilde ulaşırız” dedi.
Denetlemeleri sırasında Vali İlhami Aktaş’a İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyeleri eşlik etti.

Vali Aktaş Covid-19 denetimlerine katıldı

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