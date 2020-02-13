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Vali Aktaş, Özel İdare Genel Sekreteri Duru’yu ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 13.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’yu makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet eden Vali Aktaş, Genel Sekreter Duru’ya yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve çalışmalarında da başarılar diledi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Duru ise, ziyaretleri nedeniyle Vali Aktaş’a teşekkürlerini ileterek, kurumun çalışmaları ve mevsim itibarıyla yapılan kış çalışmaları hakkında bilgiler verdi.Vali Aktaş’ın ziyaretlerinde İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis Üyesi Turan Balak da eşlik etti.

Vali Aktaş, Özel İdare Genel Sekreteri Duru’yu ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’yu makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet eden Vali Aktaş, Genel Sekreter Duru’ya yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve çalışmalarında da başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Duru ise, ziyaretleri nedeniyle Vali Aktaş’a teşekkürlerini ileterek, kurumun çalışmaları ve mevsim itibarıyla yapılan kış çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Vali Aktaş’ın ziyaretlerinde İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis Üyesi Turan Balak da eşlik etti.

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