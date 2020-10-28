Vali Ali Çelik, adaşlarıyla bir araya geldi

Anıt ağaçlarda kestane hasadı programına katılmak üzere Kumarı Mahallesine giden Vali Ali Çelik, kendisiyle aynı ad ve soyadını taşıyan 67 yaşındaki Ali Çelik ve torunu 14 yaşındaki Ali Çelik ile bir araya geldi.

Vali Çelik’i Kumarı Mahallesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kumarı Mahallesi sakinlerinden Ali Çelik, Vali Çelik’e ziyareti ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Samimi bir sohbet ortamı oluşan ve renkli görüntülerin yaşandığı buluşmada Vali Ali Çelik, adaşlarının Mevlit Kandili’ni tebrik ederek sağlık ve sıhhat içerisinde nicelerine erişmeleri temennisinde bulundu.

