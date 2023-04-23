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Vali Ali Çelik, deprem bölgesinde gönülleri fethetti

23.04.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma uğrattığı illerden Hatay’da depremin ardından koordinatör olarak görevlendirilen Kütahya Valisi Ali Çelik, Ramazan Bayramı’nı da ailesiyle Hatay’da karşıladı.

Vali Ali Çelik, deprem bölgesinde gönülleri fethetti

Hatay’da eşi Neziha Çelik ve çocuklarıyla birlikte bayramı depremzedelerle geçiren Vali Ali Çelik, Hataylıların gönlünü fethetti.
Bayramın birinci ve ikinci günü bölgedeki çadır kentleri ve konteyner kentleri ziyaret eden Vali Çelik, depremzedelerin bayramını tebrik etti, çocuklara oyuncaklar hediye etti.
Ziyaretleri boyunca vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek not alan Vali Çelik, sorunların çözümü için imkanlar dahilinde gerekenin yapılacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından ziyaretlerine ilişkin paylaşım yapan Vali Çelik, “Geçici barınma merkezlerinde ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızla bayramlaştık; acımızı paylaştık; birbirimize gönlümüzü açtık. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Rabbim kardeşlik içinde nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

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