Vali Ali Çelik, Köy yollarını inceledi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük Köyü ile Oysu Köyü bağlantı yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen yol çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Vali Ali Çelik, çalışmaları tamamlanan yolu yerinde inceleyip bilgiler aldı.

1,3 milyon TL maliyetli, 7 kilometre uzunluğundaki silindirle sıkıştırılmış beton yolun vatandaşlara ulaşım konforu sağlayacağını belirten Vali Ali Çelik, yolun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Çelik’e Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç eşlik etti.

