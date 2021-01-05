YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Vali Ali Çelik: "Sahaya hakimiz"

Vali Ali Çelik: "Sahaya hakimiz"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.01.2021 11:21 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ve birim müdürleriyle bir araya geldi.İl Özel İdaresinde düzenlenen toplantıda, 2020 yılı çalışmaları değerlendirilerek 2021 hedeflerine dair bilgilendirme yapıldı.Kütahya İl Özel İdaresi ekiplerinin salgına rağmen çalışmalarını başarıyla tamamlandığını belirten Vali Ali Çelik, “2020’de yoğun bir mesai yapıldı.

Vali Ali Çelik: "Sahaya hakimiz"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ve birim müdürleriyle bir araya geldi.
İl Özel İdaresinde düzenlenen toplantıda, 2020 yılı çalışmaları değerlendirilerek 2021 hedeflerine dair bilgilendirme yapıldı.
Kütahya İl Özel İdaresi ekiplerinin salgına rağmen çalışmalarını başarıyla tamamlandığını belirten Vali Ali Çelik, “2020’de yoğun bir mesai yapıldı. İş ve işlemler aksamadan sahada pozitif işlere imza atıldı. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
2021’de insan hayatına dokunacak projelerin hayata geçirilmesi için çalışılacağına dikkat çeken Vali Ali Çelik, “Empati duygusunu kaybetmeden çalışmalarımıza hız vereceğiz. Her alanda konumuza hâkim olacak, işlerimizin fikri ve işlem takibini yapacağız. Sahaya hâkimiz ve daha iyisini yapma imkânımız var” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Kütahya Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:10
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:21

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Aybike Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Halk Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.