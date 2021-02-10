Vali Ali Çelik, sigarayı bırakma sözü aldı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesi, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak için doğa yürüyüşü düzenlendi.

Mesai saatinin sona ermesinin ardından Kütahya Şehir Ormanı’nda yapılan yürüyüşe; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile daire müdürleri katıldı.

Vali Ali Çelik, yürüyüş öncesi AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Gümrük Müdürü Alper Mehmet Çevik, UMKE personeli Sibel Tiryaki’ye sigarayı bıraktırdı.

Bir daha sigara içmeme sözünün ardından sigara paketlerini teslim alan Vali Çelik; Artun, Çevik ve Tiryaki’yi verdikleri karardan dolayı tebrik etti.

Sigarayı bırakma iradesini göstereceklerine dair inancını dile getiren Vali Çelik, süreçte destekçi ve takipçi olacağını kaydetti.



