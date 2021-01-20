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Vali Ali Çelik’ten İl Jandarma Komutanlığı’na ziyaret

20.01.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Kütahya İl Jandarma Komutanlığında askeri törenle karşılanan Vali Ali Çelik, tören mangasını selamladıktan sonra Şeref Defteri’ni imzaladı.Daha sonra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç’ın makamına geçen Vali Çelik, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Vali Ali Çelik, Jandarma ve Emniyet Teşkilatının Kütahya’nın güveni ve huzuru için özveriyle çalıştığını belirterek başarılı çalışmaların devamını diledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığında askeri törenle karşılanan Vali Ali Çelik, tören mangasını selamladıktan sonra Şeref Defteri’ni imzaladı.
Daha sonra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç’ın makamına geçen Vali Çelik, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Vali Ali Çelik, Jandarma ve Emniyet Teşkilatının Kütahya’nın güveni ve huzuru için özveriyle çalıştığını belirterek başarılı çalışmaların devamını diledi.

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