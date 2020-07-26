Vali Ali Yerlikaya'dan Başakşehir'e ziyaret

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak bitirmeyi garantileyen Başakşehir, kupasına bu akşam Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek törenle kavuşacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Hasan Basri Velioğlu ile birlikte turuncu-lacivertli kulübü ziyaret etti.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyete, kutlamalar öncesinde alınan tedbirleri anlattı.
(İHA)
Maicon, Galatasaray'a dönüyor
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı
Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!
Son 9 sezonun en iyi derecesi
Sörloth eski takımını pişman etti
Beşiktaş’ta hedef tamamlandı
Duygusal Emre Belözoğlu sözleri
Atiba, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Açıkladı
Mehmet Topal'a jest
Fuat Kılıç rekora imza attı
Çalhanoğlu'nun golü Milan'a yetmedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum