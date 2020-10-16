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Vali Arslantaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tenis turnuvasının açılışını yaptı.

ANTALYA HABERLERİ  | 16.10.2020 11:36 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tenis turnuvasının açılışını yaptı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tenis turnuvasının açılışını yaptı. Arslantaş, çekilen kuraların ardından turnuvanın ilk maçının açılışını yaptı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis Federasyonu İl Temciliği tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası ilimizde 15-18 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
8 çiftin(Baba ve kızlar adı altında katılımıyla gerçekleştirilecek turnuvanın açılışını ve ilk maçını Vali Arslantaş yaptı.
Vali Arslantaş açılışta yaptığı konuşmada;" Tenis Federasyonu İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürürlüğümüz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile bir turnuva düzenlediler. Babalar ve kızların bir araya gelerek oynayacakları bir turnuva. Bizde Burdur’a geldikten sonra tenis raketini elimize aldık. Gösteri maçı niteliğinde ilk maçıda biz yapacağız. Ben katılan bütün sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

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