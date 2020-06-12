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Vali Arslantaş’tan veda ziyareti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.06.2020 13:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Burdur Valiliği görevine atanan Vali Ali Arslantaş, Erzincan İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi’ne veda ziyaretinde bulundu.İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, meclis üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ve genel sekreter yardımcıları ile vedalaşan Vali Arslantaş meclis salonunda bir veda konuşması yaptı.Vali Arslantaş; “Erzincan bizim için unutulmaz oldu, şimdide bir başka memleket köşesine, yine milletimize hizmet etmek adına, büyüklerimizin hakkımızdaki taktiri ile samimiyet duyarak yola çıkıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Burdur Valiliği görevine atanan Vali Ali Arslantaş, Erzincan İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi’ne veda ziyaretinde bulundu.
İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, meclis üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ve genel sekreter yardımcıları ile vedalaşan Vali Arslantaş meclis salonunda bir veda konuşması yaptı.
Vali Arslantaş; “Erzincan bizim için unutulmaz oldu, şimdide bir başka memleket köşesine, yine milletimize hizmet etmek adına, büyüklerimizin hakkımızdaki taktiri ile samimiyet duyarak yola çıkıyoruz. Gitmeden önce de bunca güzel işleri beraber yaptığımız, birlikte hüzünlenip, dertlenip birlikte sevindiğimiz, esas bizim ekibimiz dediğimiz il genel meclisi üyelerimizle de bir araya gelmek arzusunda olduk. Teşekkür ediyorum. Biz sizi unutmayacağız, telefonum şahsi telefonum, 365 gün her günün 24 saatinde aradığınızda telefonun diğer ucunda olacağız. Aynı samimiyet, istek, coşku ve heyecanla sizlerin de kaldığımız yerden devam edeceğinize olan inancımız tamdır. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.
Ardından konuşan Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ise “Valimiz yaklaşık 4 yıldır Erzincan’da hizmet vermekte idi. Bu süre içerisinde kentimizin kalkınmasında ve gelişmesinde çok büyük hizmetlerini gördük. Bizden önceki meclisimizin çalışmalarına da destekleri oldu. Benimde meclis başkanı olarak 1 buçuk yıl içerisindeki çalışmalarımızda gördüğümüz yakınlık, ilgi ve alakaya, Erzincan için yapılan yatırımlarda birlikte aldığımız kararlardan dolayı da şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah gideceği yerde, diğer görevlerinde de başarılar diliyorum” dedi.
Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’da veda konuşmasında; “ Valimiz geldiği ilk günden beri mesai merfumu gözetmeden görevi başında olmuş, bizleri de aynı tempo ile çalışmaya teşvik etmiştir. Bu sayede şehrimizin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük emekleri olmuştur. Sayesinde birçok başarılı işlere imza attık, Bu süreçte maddi konuda idaremiz hiçbir sıkıntı çekmedi, son iki üç yıl içerisinde merkez köylerimizde altyapı çalışmalarını bitirdik. Devredilen belde belediyelerinin altyapısı, yolu ve üstyapısını tamamladık. Bizleri gerçekten iyi yönlendirdi, ufkumuzu açtı. Kendilerine teşekkür ediyorum ve bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.
Vali Arslantaş’a meclis ziyaretinin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’nu makamında ziyaret etti, sonrasında Erzincan Bakırı hediye edildi.

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