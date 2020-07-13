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Vali Atay Akçakoca’da ziyaretlerde bulundu

DÜZCE HABERLERİ  | 13.07.2020 09:23 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Cevdet Atay, İlçe ziyaretleri kapsamında Akçakoca ilçesine ziyarette bulundu.Vali Atay, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile birlikte ilk önce tarihi mahalle pazarını ziyaret etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, İlçe ziyaretleri kapsamında Akçakoca ilçesine ziyarette bulundu.
Vali Atay, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile birlikte ilk önce tarihi mahalle pazarını ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Yöresel yiyecek sunan bir tesiste Tarihi Mahalle Derneği Başkanı Gülten Özdeş ve üyeleriyle bilgi alışverişinde bulundu. Daha sonra Cumhuriyet meydanı, Şemsiyeli sokak, Tarihi Ticaret Merkezi, Merkez Cami çevresi ve barınak içi bölgesinde dolaşarak İlçede esnaf ve halkla buluşarak; sorun,sıkıntı ve taleplerini dinledi.Vali Atay,"Memnuniyetiniz için durmadan yorulmadan çalışacağız" ifadesinde bulundu.

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